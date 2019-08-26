Новикомбанк обновил дизайн мобильного приложения для мобильных операционных систем Android и iOS. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Чтобы использовать новую версию, необходимо обновить или переустановить приложение.

Обновленный главный экран приложения Новикомбанка содержит все продукты клиента с возможностью отметить основной и быстро перейти к нему. Новая навигация позволяет быстрее находить нужные функции. В меню вынесены действия с продуктами, история операций, местоположение на карте и переход к настройкам профиля. Графический стиль отличается яркими цветами, тематической анимацией и легкостью восприятия, что позволяет пользователю легко ориентироваться в функционале мобильного приложения.

«Мы провели по-настоящему глубокую и серьезную работу по обновлению интерфейса, чтобы наши клиенты оценили новые возможности дистанционного взаимодействия с банком», — отметил заместитель председателя правления Герман Белоус.