В рамках Системы быстрых платежей (СБП) может появиться новая услуга — платежи наличными, рассказали «Коммерсанту» участники рынка.

В системе приема платежей QIWI отметили, что «уже работают над пилотом по приему наличных через СБП в ретейле». По словам исполнительного директора «Киберплат» Владимира Кузнецова, система взаимодействует с ЦБ по данному вопросу. В Центробанке подтвердили, что «данный вопрос обсуждается». В НСПК (оператор СБП) также отметили, что «данная инициатива в настоящее время обсуждается, но говорить о механике и сроках ее реализации преждевременно». В банке «Русский Стандарт» и РНКО «Платежный Центр» заявили, что готовы обсуждать участие в проекте.

Платежи по QR-коду могут стать доступны осенью Пока в интернет-магазине платежи будут приниматься не онлайн — это перспектива ближайшего будущего.

По мнению экспертов, прием наличных в рамках СБП может быть реализован как через терминалы, так и через розничные сети. Новый сервис будет актуален в первую очередь для граждан — это может стать способом внесения наличных на счета клиентов-физлиц.

Некоторые банки считают опцию приема наличных в рамках СБП излишней. В ВТБ отмечают, что потребности в создании такого канала нет. По данным ЦБ, доля безналичных платежей сейчас составляет около 60%, в течение четырех лет регулятор намерен довести ее до 80%.