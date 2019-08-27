Московский Индустриальный Банк понизил ставки по вкладам.

Доходность «Классического» (от 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов/евро, на 365 дней) в рублях составит 6,25—6,5% (ранее — 6,75—7%), в долларах — 2% (вместо 2,5%), в евро — 0,01% годовых (вместо 0,2%). Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Накопительный» (от 10 тыс. рублей, 100 долларов/евро, от 91 до 730 дней) в рублях открывается под 5,75—6,25% (прежде — под 6,5—6,75%), в долларах — под 1—1,5% (вместо 1,5—2%), в евро — под 0,01% годовых (ранее — под 0,1—0,3%).

По вкладам «Универсальный кошелек» и «Финансовая независимость» понижены ставки по вкладам в евро. Так, по вкладу «Универсальный кошелек» (от 1 тыс. евро, от 91 до 730 дней) процентная ставка составит 0,01% годовых (ранее — 0,05—0,1%), а по вкладу «Финансовая независимость» (от 500 евро, от 365 до 730 дней) — 0,1% годовых (вместо 0,1—0,15%).

По вкладам «Накопительный», «Универсальный кошелек» и «Финансовая независимость» проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются. Возможны дополнительные взносы.