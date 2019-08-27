Абсолют Банк понизил процентную ставку по госпрограмме «Детская ипотека» до 5,24% годовых на весь срок кредитования, говорится в сообщении кредитной организации.

Оформить ипотеку по льготной ставке смогут семьи, у которых родился (родится) второй ребенок или последующие дети с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года. Сумма кредитования — от 300 тыс. до 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн рублей для других регионов. Срок — до 30 лет, первоначальный взнос — от 20%.

Ипотека выдается на покупку строящегося или готового жилья на первичном рынке недвижимости. Также семьи с детьми смогут получить ее на рефинансирование ранее оформленного кредита.