Микрокредитные компании (МКК) звонят гражданам от имени банков и предлагают подойти за кредитом в офис, сообщает «Коммерсант».

Как рассказали в банках, граждане жалуются на сотрудников кредитных организаций, которые им сообщили об одобренном кредите наличными. Но офис, в который им предложили прийти за деньгами, по факту принадлежал не имеющим отношения к банку МКК.

Эксперты предполагают, что имел место «холодный обзвон». Подобные случаи создают для банка репутационные риски, кредитной организации сложно доказать клиентам непричастность к подобным звонкам, а взыскать что-либо с МКК нереально. «В таких случаях обман выясняется просто, начиная от процентных ставок и заканчивая условиями договора, — отметили в МФО «Мигкредит». — Это повод для разбирательства на комитете по этике СРО «МиР».

Средства банковских клиентов похищают мошенники под видом известных аналитиков
Средства банковских клиентов похищают мошенники под видом известных аналитиков

Выделяют две основные схемы мошенничеств с участием имен известных аналитиков.

По словам председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева, в саму организацию на сегодняшний день ни от кредитных организаций, ни от потребителей финансовых услуг обращения на обозначенную тему не поступали.

Получение юридически значимых доказательств, в том числе и для подачи обращения в СРО, весьма проблематично, так как их сбор возлагается на клиента, говорят эксперты. Собирать доказательную базу крайне сложно — нужны как минимум записи телефонных звонков, а граждане переговоры с банком обычно не записывают.