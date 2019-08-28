Mobile ID может использоваться абонентом в любой точке России, где есть сотовая связь

Крупнейшие сотовые операторы предложили дополнить внедрение в России электронных паспортов технологией Mobile ID, которая позволит абонентам идентифицироваться через сим-карту, в том числе в привязанном к паспорту мобильном приложении и сервисах госуслуг. Об этом сообщает «Коммерсант» .

Mobile ID может использоваться абонентом в любой точке России, где есть сотовая связь, даже в отсутствие Интернета, пояснили в «МегаФоне». Технология может работать и на кнопочных телефонах.

Проект реализует вся «большая четверка», массовые подключения клиентов запланированы на первую половину 2020 года.

Чипы в электронных паспортах защитят от несанкционированного подключения Микросхему можно будет использовать не только в паспортах, но и в других электронных документах.

«Электронный паспорт будет интегрирован с мобильным приложением, идентификация в котором происходит через Mobile ID в том числе для двухфакторной защиты: клиент использует электронный паспорт, а на телефон приходит запрос на подтверждение операции через Mobile ID», — пояснили в Tele2. Это должно защитить клиента в случае потери или кражи электронного паспорта.