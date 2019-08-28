Держателям карт платежной системы «Мир» Сбербанка стал доступен сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay. Об этом сообщается в пресс-релизе платежной системы.

Чтобы использовать Samsung Pay, нужно запустить приложение и приложить телефон к платежному терминалу. Сервис обеспечивает высокий уровень защиты платежных данных: токен вместо реального номера карты, обязательная авторизация по отпечатку пальца, радужке глаза или ПИН-коду приложения для каждой попытки оплаты. Встроенная система Samsung KNOX обеспечивает защиту данных независимо от операционной системы устройства.

Сервис доступен пользователям смартфонов серии Samsung Galaxy, совместимых с Samsung Pay.

Сегодня расплатиться при помощи Samsung Pay можно везде, где есть возможность оплаты картами. Собственная технология Samsung MST сервиса позволяет совершить покупку по карте «Мир» даже на тех платежных терминалах, которые не поддерживают бесконтактные платежи.