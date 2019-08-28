Новый продукт банка «Левобережный» «Честная ставка» для малого и среднего бизнеса позволит заемщикам оформить кредит на инвестиции, пополнение оборотных средств или рефинансирование ссудной задолженности в стороннем банке по ставке 10% годовых. Сумма финансирования — от 4 млн до 40 млн рублей на срок до десяти лет (свыше пяти лет — только на инвестиционные цели). Форма предоставления кредита — кредит или кредитная линия с лимитом выдачи.

В качестве обеспечения требуется залог, в его структуре обязательно должны быть недвижимость (не менее 20%), транспорт, спецтехника или поручительство фонда — не более 60%.

Комиссия при выдаче кредита составляет 1%, отсрочка начала погашения кредита — четыре месяца.

Получить финансирование смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели со средней годовой выручкой по заемщику до 480 млн рублей (по данным официальной отчетности) с не нулевой, не убыточной отчетностью за последний отчетный квартал.

«Акция продлится до конца года, заявка на кредит рассматривается не более двух дней», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.