БайкалИнвестБанк понизил ставки по рублевым депозитам.

«Максимальный доход» (от 10 тыс. рублей на 95, 185 и 370 дней) оформляется под 7,2—7,6% годовых. Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Закон сохранения» (от 10 тыс. рублей на 370 дней) открывается под 7,3% (вместо 7,4%), а «Копи и трать» (от 50 тыс. рублей на 95, 185 и 370 дней) — под 5,8—6,8% годовых (вместо 5,9—6,9%).

Возможны дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

При оформлении онлайн процентные ставки по вкладам будут увеличены на 0,1 процентного пункта.