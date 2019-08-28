Запсибкомбанк ввел новый потребительский кредит «Школьный».

Денежные средства можно получить без обеспечения на любые цели по ставке 11,2% годовых с учетом личного страхования. Сумма финансирования — от 100 тыс. до 400 тыс. рублей, срок — до пяти лет.

Заемщик должен достигнуть 20 лет на момент оформления кредита, а на момент окончания исполнения обязательств возраст не должен превышать 65 лет. Из документов потребуются: паспорт РФ, заграничный паспорт (при наличии), справка по форме 2-НДФЛ или налоговая декларация о доходах физического лица с отметкой налогового органа о принятии, справка о размере пенсии (для пенсионеров) или выписка с отметкой обслуживающего банка, на карту которого перечисляется пенсия, ИНН, СНИЛС, копия трудовой книжки (заверенная работодателем), для лиц мужского пола призывного возраста — копия военного билета или документ, подтверждающий отсрочку от прохождения воинской службы.



«Ставка актуальна для заемщиков, которые работают в бюджетных организациях», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.

