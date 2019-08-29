Банк ДОМ.РФ полностью обновил мобильное приложение. «У него новый интуитивно понятный интерфейс и современный дизайн, а набор функций доработан для быстрой и удобной работы с личными финансами», — отмечается в сообщении кредитной организации.

Главным преимуществом нового мобильного банка в финучреждении называют удобство оплаты ипотечных и потребительских кредитов. «В новом приложении можно без комиссии совершать кредитные платежи, используя карты сторонних банков, в том числе делать частичное или полное досрочное погашение. Для этого нужно сделать два простых шага: привязать любую карту к новому приложению и создать шаблон платежа. Таким образом, оплачивать кредит можно без визита в отделение, к банкомату и дополнительных затрат», — подчеркивается в релизе.



В новом приложении также доступен стандартный набор функций: денежные переводы онлайн с банковской карты клиента на карты и счета любых банков, открытие вкладов и счетов, приобретение и обмен валюты. Пользователи могут управлять своими счетами и пополнять их с карт сторонних кредитных организаций без комиссии, а также без комиссии оплачивать услуги ЖКХ и уплачивать штрафы.