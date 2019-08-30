Плюс Банк с 30 августа ввел вклад «Рациональный». Он открывается в рублях на 370 дней под 6,4% годовых.

Минимальная сумма — 300 тыс. рублей, максимальная — 1 млн рублей. Возможны дополнительные взносы суммами от 5 тыс. рублей, а также расходные операции до суммы неснижаемого остатка.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых. Выплата процентов осуществляется ежемесячно на счет банковской карты или счет вклада до востребования.

Кроме того, возобновлен прием средств во вклад «Годовой Плюс». При выплате процентов ежемесячно на счет вклада до востребования или ежемесячной капитализации процентов минимальная сумма депозита составляет 50 тыс. рублей, а при выплате процентов ежемесячно на счет банковской карты — 100 тыс. рублей. Доходность — 7% годовых. Срок — 370 дней. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых.