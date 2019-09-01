Со 2 сентября 2019 года вступают в силу изменения по картам Алтынбанка. Так теперь по карте «Мир Индивидуальная» плата за годовое обслуживание отсутствует (ранее — 300 рублей со второго года), по новым тарифам будет взиматься при выпуске 200 рублей за изготовление карты.

Проценты по картам «Мир Индивидуальная» и «Мир Социальная» начисляются на остаток средств на картсчете до 300 тыс. рублей в зависимости от суммы покупок в месяц: 2% годовых — от 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей, 3% годовых — от 10 тыс. рублей до 30 тыс. рублей, 6% годовых — свыше 30 тыс. рублей. При превышении в любой из дней месяца суммы остатка 300 тыс. рублей (вне зависимости от суммы покупок) начисляется 2%. Ранее по карте «Мир Социальная» начислялось 3% годовых, по карте «Мир Индивидуальная» процентов не было.

Стоимость СМС-информирования теперь составляет 50 рублей в месяц (ранее — 30 рублей).

Прочие тарифы остались без изменений.

«Данные изменения позволят держателям карт «Мир Индивидуальная» получать процент на остаток собственных средств на картсчете и уменьшить расходы на обслуживание карты, держатели карт «Мир Пенсионная» также теперь имеют возможность повысить процентную ставку, увеличив ежемесячную сумму покупок по ней», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.