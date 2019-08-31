Банк «Центр-инвест» снизил ставки по автокредиту на 1 процентный пункт. Оформить ссуду на покупку нового или подержанного автомобиля теперь можно по ставке от 12,75% до 13,25% годовых.

Минимальный первоначальный взнос составляет 10% собственных средств от стоимости автомобиля. Максимальная сумма займа неограниченна, а срок достигает семи лет. Каско и личное страхование не влияют на величину процентной ставки. При подаче заявки на сайте банка с использованием сервиса «заявка on-line» процентные ставки будут снижены на 0,25 п. п.

«Следует обратить внимание, что до момента предоставления в банк оригинала ПТС с отметкой о регистрации, копии свидетельства о регистрации транспортного средства ставка по кредиту увеличится на 3 процентных пункта», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.