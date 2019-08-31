Банк «Оранжевый» снизил ставки по трем рублевым вкладам. Доходность депозита «Можно все» (от 100 тыс. рублей на 370 и 730 дней) составит 6,5—7,2% (ранее — 6,8—7,5%), а «Привилегия» (от 3 млн рублей на 550 дней) — 7,5% годовых (вместо 8%).

При оформлении онлайн процентная ставка по вкладу «Можно все» будет увеличена на 0,1 процентного пункта.

По вкладу «Премиальный процент» (от 100 тыс. рублей на 730 дней) проценты начисляются по периодам. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения составит 7,38% (ранее — 7,45%).

Пополняемые вклады — «Можно все» и «Привилегия». Проценты по всем депозитам выплачиваются ежемесячно.