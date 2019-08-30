Группа QIWI объявила о расширении возможностей оплаты проезда по платным участкам автомобильных дорог.

Так, пополнить лицевой счет транспондеров «T-Pass», эмитируемых ООО «Автодор — Платные дороги», для возможности автоматической оплаты проезда по платным участкам дорог государственной компании «Автодор» теперь можно через терминалы QIWI на автозаправочных комплексах «ЛУКОЙЛа», «Роснефти» и ТНК, расположенных вблизи платных участков. Кроме того, оплата стала доступна в партнерских сетях группы QIWI — «Связной|Евросеть» и «МегаФон».

«Это расширяет набор платежных решений и дает возможность автовладельцам, предпочитающим путешествовать по скоростным магистралям России, выбирать наиболее комфортный для них способ оплаты», — подчеркивается в релизе QIWI.



Для внесения средств через терминалы достаточно ввести номер лицевого счета, либо номер транспондера, либо номер привязанного к лицевому счету мобильного телефона и желаемую сумму оплаты. Средства зачисляются на счет моментально.