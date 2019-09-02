Сбербанк предлагает оформить премиальные кредитные карты World Mastercard Black Edition или Visa Signature со скидкой 50% на годовое обслуживание. Данное предложение действительно для карт, оформленных в период с 1 сентября по 15 октября 2019 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Комиссия за обслуживание карт, оформленных в период акции, составит 2 450 рублей в год (обычно — 4 900 рублей). Сниженная стоимость обслуживания распространяется на весь срок действия карты.

Как обычно, по карте начисляется 1,5% бонусов «Спасибо» за покупки в супермаркетах, 5% — за операции в кафе и ресторанах и 10% — за операции на АЗС и оплату поездок в «Яндекс.Такси» и Gett.