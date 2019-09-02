СДМ-Банк со 2 сентября ввел вклад «Три товарища». Депозит открывается в рублях и долларах на 181 и 367 дней.

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей или 1 тыс. долларов. В рублях процентные ставки составляют 6,4—7,3%, в долларах — 1,55—2,25% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора для вкладов на 367 дней с 182-го дня процентны выплачиваются по ставке 5% в рублях и 1% годовых в долларах.

Выплата процентов осуществляется ежемесячно, а также возможна капитализация.

Оформить депозит можно до 31 декабря.

Процентные ставки могут быть увеличены на 0,1 процентного пункта в рублях и на 0,05 п. п. в долларах для клиентов, переоформивших вклад «Семейные традиции» на вклад «Три товарища», а также на 0,05 п. п. при привлечении в банк нового клиента (клиент, у которого до момента открытия данного вклада не было в СДМ-Банке вкладов или счетов) на данный вклад на сумму свыше 300 тыс. рублей или 5 тыс. долларов.