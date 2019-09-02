Сбербанк совместно с платежной системой Mastercard выпустил лимитированную серию дебетовых карт Mastercard Platinum, держатели которых получают повышенный процент бонусов в определенных категориях. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Совершая покупки по карте Mastercard Platinum, оформленной в период акции, клиенты получают бонусы по программе лояльности «Спасибо от Сбербанка». В категориях «Автозаправки», «Gett и «Яндекс.Такси» бонусами вернется 20% от суммы покупки (вместо 10%), «Кафе и рестораны» — 10% (вместо 5%), «Супермаркеты» — 3% (обычно — 1,5%). В остальных категориях бонусы начисляются в размере 0,5% от суммы покупки.

Предложение распространяется на дебетовые карты Mastercard Platinum, оформленные в Сбербанке в период с 1 сентября до 31 декабря 2019 года.