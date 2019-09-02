Промсвязьбанк со 2 сентября 2019 года начал размещение народных облигаций федерального займа (ОФЗ-н) четвертого выпуска. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Приобрести ОФЗ-н можно во всех отделениях ПСБ и онлайн.

Выпуск размещается по открытой подписке. Погашение состоится 31 августа 2022 года.

Для покупателей отменена комиссия за приобретение бумаг у банков-агентов, а минимальная сумма, которую можно вложить в ОФЗ-н, снижена с 30 тыс. до 10 тыс. рублей.

Для покупки ценной бумаги нужно иметь текущий счет в ПСБ или обратиться в офис банка с паспортом гражданина РФ. При исполнении поручения клиента на покупку ОФЗ-н банк предложит ему заключить договор и автоматически откроет брокерские счета.