Держателям кредитных карт банка «Ренессанс Кредит» теперь доступно снятие наличных без комиссии в любых банкоматах без ограничений, говорится в сообщении финучреждения. Также отсутствуют плата за выпуск кредитной карты и первый год обслуживания.

В рамках бонусной программы «Простые радости» за покупки клиенту в виде бонусов начисляется 1% от суммы чека. Каждый месяц банк определяет специальные акционные категории, за совершение трансакций, в которых можно получить до 10% бонусов, и устанавливает специальные категории, расплачиваясь картами в которых их держатели обменивают бонусы на рубли.

Также держатели кредитных карт банка могут подключиться к кешбэк-сервису и возвращать до 30% от суммы покупки в интернет-магазинах.