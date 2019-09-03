Банк «Русский Стандарт» запустил мобильное приложение «Дарикард», созданное для покупателей и получателей подарочных карт. Оно доступно как на мобильных телефонах системы iOS, так и на Android, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Благодаря мобильному приложению можно без посещения офиса банка, без предоставления документов и заполнения анкет заказать предоплаченную карту, выбрав наиболее подходящую из сотни дизайнов. А получателю такого подарка можно отправить онлайн-ссылку со всеми реквизитами предоплаченной карты в любой из популярных мессенджеров либо доставить на пластиковом носителе Почтой России или с курьером», — говорится в релизе.

Также в приложении «Дарикард» можно выпустить виртуальную карту и сразу же начать оплачивать любые покупки в Интернете.

«Покупки такой виртуальной картой будут безопасными, поскольку реквизиты основной банковской карты сохраняются в тайне. Благодаря приложению можно создавать виртуальные карты под оплату конкретной покупки», — уточняют в банке.

Регистрация в приложении проходит всего в несколько кликов. Через приложение «Дарикард» можно загрузить подарочную карту в кошельки Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

Кроме того, теперь все держатели предоплаченных карт или владельцы подарочной карты могут в режиме реального времени со смартфона распоряжаться своим финансами. Так, в мобильном приложении «Дарикард» можно контролировать баланс карты, оплачивать ЖКУ, мобильную связь, ТВ, Интернет и другое.