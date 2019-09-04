Банк «Уралсиб» запустил новый вклад «Классика» и понизил ставки по вкладам в рублях и долларах.

Минимальная сумма депозита «Классика» — 100 тыс. рублей или 1,5 тыс. долларов. Срок — 181, 367 и 732 дня. В рублях доходность составит 5,7—7,2%, в долларах — 0,9—1,8% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

По вкладу «Доход» процентные ставки в рублях составят 4,7—5,9% (ранее — под 4,9—6,1%), в долларах — 0,05—1,1% годовых (вместо 0,2—1,3%), по вкладу «Комфорт» в рублях 3,9—4,9% (прежде — 4,1—4,8%), в долларах — 0,01—0,4% годовых (до этого — 0,01—0,5%), а по вкладу «Рост» — 4—5,1% в рублях (прежде — 4,2—5,3%) и 0,01—0,9% годовых в долларах (ранее — 0,01—1,1%).

Срок депозитов — от 91 до 1 095 дней и 1 100 дней.

При открытии или продлении вкладов, открытых в интернет-банке или мобильном банке, процентные ставки будут увеличены на 0,2 процентного пункта в рублях и на 0,1 п. п. в долларах.

«Почетный пенсионер» (на 91, 181, 367 и 732 дня) привлекается под 5—5,9% годовых (прежде — под 5,2—6,1%). Проценты по вкладам выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

«Достойный дом детям» (на 91, 181, 367 дней) оформляется под 5—5,9% годовых (вместо 5,2—6,1%). Проценты выплачиваются ежеквартально.

Минимальная сумма всех депозитов составляет 1 тыс. рублей.

Пополнять можно все вклады, кроме депозита «Доход».