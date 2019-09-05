«Ростелеком» в октябре представит решение для оплаты товаров и услуг в магазинах по изображению лица, рассказали «Ведомостям» два собеседника, близких к участникам проекта; прототип решения для оплаты лицом «Ростелеком» с «Русским Стандартом» хотят представить в октябре 2019 года на форуме финансовых технологий Finopolis, сказал представитель «Ростелекома»; в рамках прототипа с помощью лица можно будет купить кофе в кофемашине, пояснил источник, близкий к одному из участников проекта.

Чтобы начать платить по изображению лица, нужно создать связку банковской карты с биометрическим образцом, сделать это можно в приложении «Ростелекома» или банка, поддерживающего оплату по лицу. Для операций до 1 тыс. рублей будет достаточно идентификации без предъявления карты, для платежей на большие суммы нужно будет ввести проверочный код.

По словам представителей банков, в Единой биометрической системе (ЕБС) пока недостаточно биометрических данных, чтобы делать выводы о необходимости использования их как еще одного способа оплаты, — инициативу комментировать еще рано; также система нуждается в достаточно длительной калибровке и настройке, прежде чем можно будет говорить о ее востребованности и безопасности для клиентов, но внедрение оплаты с помощью ЕБС даст потенциал развитию системы, поскольку ежедневные трансакции на порядок востребованнее, чем разовое оформление продуктов банков, доступное в ЕБС сейчас.

Представитель ЦБ сказал, что «биоэквайринг — один из международных трендов развития платежной индустрии», который сейчас изучается.

Два банкира обращают внимание на то, что для банков запрос в ЕБС — платный, 200 рублей, и оплата по лицу будет слишком дорогой, сопоставимой со стоимостью чашки кофе; «Ростелеком» понимает, что это слишком много, и сейчас разрабатывает тарифы, говорит его представитель.