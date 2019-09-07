Юг-Инвестбанк предлагает вклад «Осенний». Срок депозита составляет 730 дней и разделен на два периода начисления процентов: с первого по 395-й день — 6,9%, свыше 395 дней — 6%. Таким образом, средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада составит 6,49% годовых.

Минимальная сумма депозита и дополнительного взноса составляет 20 тыс. рублей. Довложения принимаются в течение 95 дней (включительно). Расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются в зависимости от срока нахождения средств на счете: до 90 дней — по ставке вклада до востребования, от 91 до 180 дней — 5,5%, от 181 до 270 дней — 6,4%, от 271 до 394 дней — 6,6%, за 395 дней — 6,9%, от 396 до 730 дней — 6% годовых. Выплата процентов осуществляется ежемесячно.