Банк для малого бизнеса «Сфера» запустил сразу две акции для своих клиентов: «Электронная банковская гарантия за 1 рубль» и «Кешбэк 20% от комиссии по электронной банковской гарантии», которые будут действовать до 29 ноября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Электронная банковская гарантия за 1 рубль» предлагается новым клиентам «Сферы».

«Чтобы воспользоваться акцией, нужно до 29 ноября 2019 года открыть расчетный счет в «Сфере», получить гарантию и оплатить комиссию. Затем банк вернет сумму комиссии за вычетом одного рубля. Поучаствовать в этой акции можно однократно», — говорится в релизе банка.

Также «Сфера» делает новое предложение для всех своих клиентов — кешбэк 20% от комиссии за выпуск электронной банковской гарантии. Для участия в акции надо в течение срока ее действия получить гарантию в банке и изменить реквизиты оплаты в контракте с заказчиком на расчетный счет в «Сфере». Банк вернет 20% от комиссии за выпуск гарантии в следующем месяце после изменения реквизитов. В ходе периода действия акции клиенты могут получить кешбэк неограниченное количество раз.

«На текущем банковском рынке действует много акций с кешбэком для физических лиц и ни одного для малого бизнеса. «Сфера» первым из банков выходит с бонусным предложением, ориентированным на предпринимателей, которые трудятся на растущем рынке госзаказа», — отмечает руководитель банка для малого бизнеса «Сфера» Николай Петелин.