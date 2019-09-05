В течение ближайших 12 месяцев около 30% микрофинансовых организаций будут вынуждены покинуть рынок, сообщил Банки.ру председатель правового комитета СРО «Микрофинансовый Альянс» Борис Брохович.

Он указал, что причиной этого станет множество регуляторных изменений, которые произошли на рынке МФО нынешним летом. Наиболее важные из них — это установление требований к минимальному размеру капитала, деловой репутации и квалификации руководителей, предоставление права проводить удаленную идентификацию своих клиентов.

«Эти изменения помогут очистить рынок от недобросовестных игроков, — подчеркнул Борис Брохович. — Им придется уйти с рынка, уступив место компаниям с совершенными бизнес-моделями, использующими современные финансовые и цифровые технологии, с высококвалифицированными специалистами в штате».

По данным ЦБ, сегодня на рынке действуют 1 944 микрофинансовые организации.