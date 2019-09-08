Клиенты Почта Банка получили возможность моментального оформления и выпуска кредитных карт в мобильном и интернет-приложении «Почта Банк Онлайн», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Оформить таким образом можно одну из предодобренных кредитных карт банка — «Элемент 120», «Вездедоход», «Марки».



«При входе в мобильное приложение клиент увидит персональное предложение по кредитной карте в виде stories, в котором он может выбрать размер кредитного лимита. Заполнив специальную форму, он подписывает договор с помощью кода из СМС-сообщения. Карта моментально станет доступна в приложении «Почта Банк Онлайн», и ее сразу можно начать использовать. В приложении также можно получить реквизиты карты, например, для оплаты в Интернете», — говорится в релизе.

Выпущенную карту можно сразу добавить в одно из приложений бесконтактной оплаты (GooglePay, ApplePay, Samsung pay, Android pay) и оплачивать покупки с помощью смартфона в торговых точках, а также в Интернете и приложениях.

По желанию клиента также будет выпущена пластиковая карта, которую можно получить в отделении, уточняют в банке.