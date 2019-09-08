Tele2 и международная платежная система Mastercard предлагают держателям премиальных карт бесплатно пользоваться Интернетом за границей. При подключении сервиса «Автоплатеж» клиенты получат до 3 Гб интернет-трафика в подарок в зависимости от типа карты, сообщает пресс-служба оператора.

«Tele2 запускает акцию для держателей премиальных карт Mastercard. При активации сервиса «Автоплатеж» им будет доступен бесплатный пакет интернет-трафика на высокой скорости в 124 странах мира. Держатели карт Platinum Mastercard, World Mastercard Black Edition и World Elite Mastercard получат 1, 2 и 3 Гб интернет-трафика соответственно», — говорится в релизе.

Предложение доступно всем абонентам оператора, подключившим «Автоплатеж». При этом использование интернет-трафика не ограничено одним путешествием. Например, держателям карт World Mastercard Black Edition предоставляется 2 Гб бесплатного Интернета. Если во время пребывания за границей абонент израсходовал только 1 Гб трафика, оставшийся объем можно потратить в следующих поездках. Акция действует до 29 февраля 2020 года.

При исчерпании пакета трафика или отключении услуги «Автоплатеж» клиент может продолжить пользоваться Интернетом в поездках по миру с опцией «Безлимитный Интернет за границей». Плата за услугу составляет 350 рублей в сутки и списывается со счета только в случае фактического выхода в Интернет. Если клиент не пользуется Интернетом за границей или находится в России, плата за услугу не взимается.

Опция «Автоплатеж» позволяет клиенту автоматически пополнять счет мобильного телефона с банковских карт.