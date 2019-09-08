Банк «Возрождение» снизил ставки по базовым ипотечным программам, включая кредитование недвижимости в новостройках и на вторичном рынке. Минимальная процентная ставка по кредиту на приобретение квартиры или апартаментов на первичном и вторичном рынках теперь составляет 8,85% годовых (ранее — 9%), сообщает пресс-служба кредитной организации.

По такой же ставке (8,85%) в «Возрождении» можно рефинансировать ипотеку, ранее оформленную в другом банке.

Ставка 4,5% по программе «Ипотека с господдержкой», снижение которой прошло в августе 2019 года, осталась без изменений.

Ставку 8,85% можно снизить еще на 0,5% при условии активного пользования картой #непростокарта в рамках действующей акции «Твои правила».

