Севергазбанк запустил новую программу лояльности для клиентов «#всегдавплюсе». Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Она позволяет пользователям карт банка получать повышенный кешбэк до 30%, включает начисление процентов на остаток денежных средств на карточном счете до 7% годовых, а также позволяет снизить ставку по потребительским кредитам банка до 7,9% годовых.

Программа лояльности включает в себя несколько опций, от которых зависит сумма кешбэка и покупки, за которую он начисляется. Так, для всех покупок есть «#ЛОВИКЭШБЭК.СТАРТ», для покупок в магазинах — партнерах банка — «#ЛОВИКЭШБЭК.ПАРТНЕР», «#ЛОВИКЭШБЭК.МИР» — дополнительный возврат при использовании карты «Мир».

«#всегдавплюсе» распространяется на все текущие карты банка с кешбэком и действует для вновь выпущенных карт линейки «#всёмогу», которые доступны с 1 сентября текущего года.