Морской Банк снизил ставки по рублевым вкладам. Депозит «Правильным курсом+» (от 3 тыс. рублей, от 31 до 549 дней) открывается под 5,05—5,9% (ранее — под 5,15—6%).

По вкладу «Морская звезда» (от 30 тыс. рублей на 1 096 дней) проценты начисляются по периодам: с первого по 300-й день — 7%, с 301-го по 400-й день — 8,5%, с 401-го по 700-й день — 3,5% и с 701-го по 1 096-й день — 2,5%. За полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка составит 4,55% (вместо 4,57%).

При досрочном расторжении договора проценты за полные расчетные периоды сохраняются.

Проценты по депозитам выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Доходность вклада «Надежная гавань» (от 3 тыс. рублей на 91, 181, 275, 367 и 549 дней) составит 5,7—7,35% (прежде — 5,8—7,45%), а депозита «Накопительный» (от 1 рубля на 29 дней) — 4,2% годовых (вместо 4,3%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Море возможностей +» (от 30 тыс. рублей, от 31 до 549 дней) оформляется под 3,7—4,45% (до этого — под 3,8—4,55%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Все вклады можно пополнять, кроме депозита «Надежная гавань».