Компания «Либерти Страхование» упростила процесс страхования загородного имущества. Теперь провести осмотр загородного дома или коттеджа клиент может самостоятельно с помощью мобильного приложения, следует из релиза страховщика.



Таким образом, осмотр представителем страховой компании не требуется.

«Для проведения осмотра необходимо направить в компанию номер телефона, Ф. И. О. страхователя и адрес дома (коттеджа). На указанный номер придет ссылка для скачивания приложения из магазинов Google Play, Apple Store и код для начала осмотра. Алгоритм осмотра простой и удобный и содержит подсказки по каждому из этапов осмотра: экстерьер, интерьер, загрузка фото необходимых документов», — отмечается в сообщении.

В настоящее время осмотр с помощью приложения возможен в Москве, Санкт-Петербурге и областях.