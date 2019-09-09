Банк «Открытие» снизил ставки по вкладам в рублях и долларах.

Вклад «Надежный» открывается под 5,62—6,83% годовых (ранее — под 5,77—6,97%).

«Основной доход» в рублях привлекается под 5,43—6,64% (прежде — под 5,57—6,78%), в долларах — под 0,85—1,54% (вместо 1—1,79%), а «Активное пополнение» в рублях — под 4,59—6,17% (ранее — под 4,59—6,31%), в долларах — под 0,6—1,19% годовых (вместо 0,7—1,39%).

По вкладу «Свободное управление» в рублях понижены ставки на 91 и 181 день и составляют 4,85—5,28% (вместо 5—5,43%). Также оформить депозит можно на 367 и 730 дней. Для этих сроков процентные ставки остались без изменений и составляют 4,32—5,7% годовых. В долларах депозит открывается под 0,45—0,75% годовых (вместо 0,55—0,99%).

Вклад «Открытый» размещается под 6,02—6,83% годовых (прежде — под 6,17—6,97%).

Минимальная сумма всех депозитов составляет 50 тыс. рублей или 1 тыс. долларов. Сроки: 91, 181, 367 и 730 дней.

Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Дополнительные взносы предусмотрены для вкладов «Свободное управление» и «Активное пополнение».