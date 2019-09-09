Банк «Форштадт» повысил ставки по вкладам в долларах.

Депозит «Сберегай» (на шесть месяцев, один и полтора года) теперь можно разместить под 1,7—2% годовых (ранее — под 0,2—0,4%). Проценты ежеквартально капитализируются либо выплачиваются.

«Дополняй» (на шесть месяцев, год и полтора года) привлекается под 1,2—1,5% годовых (до этого — под 0,2—0,4%). Предусмотрено внесение дополнительных взносов. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются вкладчику.

Процентная ставка по вкладу «Управляй» (на год) составляет 1% годовых (вместо 0,2%). Возможно пополнение и частичное снятие до минимальной суммы депозита. Проценты ежемесячно выплачиваются на текущий счет.

Минимальная сумма первоначального взноса по вышеперечисленным вкладам составляет 1,5 тыс. долларов.

Доходность «VIP» (от 50 тыс. долларов на полтора года) теперь составляет 2,2% годовых (прежде — 0,4%). Допускается частичное снятие и пополнение. Проценты ежемесячно капитализируются.

В московском офисе банка «Форштадт» можно открыть депозит «Московский» (от 10 тыс. долларов на один год) под 2,5% годовых (ранее — под 0,4%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно.