Банк ДОМ.РФ с 10 сентября 2019 года ввел вклад «Хорошее начало». Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей, максимальная — 1,4 млн рублей.

Срок — 91, 181 и 367 дней. Доходность составит 6,5—7% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Выплата процентов — в конце срока.

«Оформить депозит могут физические лица, у которых отсутствует действующий договор срочного банковского вклада в банке, заключенный в течение 30 календарных дней до даты обращения в банк», — прокомментировала эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.