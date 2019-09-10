Джей энд Ти Банк снизил ставки по рублевым вкладам.

Депозит «Магнус» (на один год) теперь размещается под 5,8% (вместо 6%), «Формула» (на один месяц или один год) — под 5,1—6,7% (ранее — под 5,3—7%), «Универсальный» (на один год) — под 4,3% (прежде — под 4,5%), а «Универсальный Онлайн» (на один год) — под 4,6% годовых (до этого — 4,8%). Минимальная сумма первоначального взноса по вышеперечисленным вкладам составляет 500 тыс. рублей.

«Магнус Онлайн» (на один, три, шесть, девять месяцев и один год) можно открыть под 5,9—6,7% (прежние ставки — 6,1—6,8%), а «Таганский» (на три, шесть, девять месяцев и один год) — под 5,9—6,4% годовых (ранее — под 6,1—6,6%). Оба депозита открываются на сумму от 100 тыс. рублей.

Пополнять можно вклады «Универсальный» и «Универсальный Онлайн».