Костромаселькомбанк ввел вклад «Осенний».

Минимальная сумма депозита— 2 млн рублей. Срок — шесть месяцев. Процентная ставка составляет 7% годовых.

Возможно пополнение, а также частичное снятие до неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада. Проценты ежемесячно капитализируются.

Максимальная сумма депозита с учетом дополнительных взносов, но без учета причисленных процентов, не должна превышать 50 млн рублей. При досрочном расторжении договора пересчет процентов производится по ставке вклада до востребования.