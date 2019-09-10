В мобильном приложении и web-версии «ВТБ-Онлайн» появилась возможность открыть накопительный счет «Копилка» с доходностью до 8% годовых, говорится в сообщении ВТБ. Раньше этот счет можно было оформить только в отделении кредитной организации.

Накопительный счет можно открыть в рублях, долларах США и евро. Проценты по счету начисляются каждый день.

Максимальная ставка рублевого счета в 8% годовых доступна при условии подключения опции «Сбережения» по «Мультикарте» ВТБ, без нее — 6,5% годовых. Предложение действительно для суммы размещенных средств, не превышающей 300 тыс. рублей.