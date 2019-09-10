Банк «Нейва» предлагает оформить карту для путешественника в категории Visa Classic или Gold.

Стоимость обслуживания карты Travel Standard составляет 249 рублей в месяц. Ежемесячная плата не взимается при выполнении одного из условий: при совершении покупок на сумму не менее 20 тыс. рублей, при среднемесячном остатке по счетам не менее 1,4 млн рублей, сумме операций покупок по карте свыше 15 тыс. рублей и совокупном среднемесячном остатке не менее 700 тыс. рублей.

Стоимость обслуживание карты Travel Premium составляет 1,9 тыс. рублей в месяц. Ежемесячная плата не взимается при выполнении одного из условий: при совершении покупок на сумму не менее 75 тыс. рублей, среднемесячном остатке по счетам не менее 3 млн рублей, сумме операций покупок по карте свыше 55 тыс. рублей и совокупном среднемесячном остатке не менее 1,5 млн рублей.

По картам предусмотрена бонусная программа «Мили» за операции по карте: по ней начисляются бонусные баллы (1 миля = 1 рубль): 2% (Standard), 4% (Premium) по операциям покупок в категории «Путешествия», 1,5% за прочие операции. Максимальное начисление — 5 тыс. или 7,5 тыс. миль в месяц соответственно. Срок действия миль — 36 месяцев с даты их начисления.

«Потенциальным клиентам, которые любят путешествовать, стоит обратить внимание на данный продукт, так как списание бонусов происходит именно в категории «Путешествия», — уточняет эксперт по картам Банки.ру Елена Хвостова.

Снятие наличных в банкоматах и ПВН — бесплатно. В банкоматах и ПВН других кредитных организаций комиссия составляет 0% при сумме до 100 тыс. рублей и 1% (минимум 75 рублей) — свыше 100 тыс. рублей.

«Безусловно, возможность отмены платы за обслуживание и бесплатного снятия в банкоматах других банков до 100 тысяч рублей является положительным моментом при выборе дебетовых карт. Также по карте предусмотрено начисление процентов на остаток средств на счете в размере до 7% годовых», — комментирует эксперт.