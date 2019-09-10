Россельхозбанк скорректировал условия по программам потребительского кредитования. Так, увеличена минимальная сумма программы «Рефинансирование», получить кредит теперь можно на сумму от 30 тыс. рублей на срок от шести месяцев до семи лет. Максимальная сумма осталась без изменений — 3 млн рублей. Процентные ставки зависят от категории заемщика: 10,9% для прочих клиентов (максимальный срок программы до пяти лет), 10,4% для зарплатных и «надежных» клиентов банка, 9,9% для работников бюджетной сферы (в том числе получающих зарплату на карту банка). Условия действуют при оформлении личного страхования, в случае отказа надбавка составит 4,5 п. п.

Кредитная программа для пенсионеров (максимальный возраст — 75 лет на момент наступления срока окончательного возврата кредита) также теперь доступна от 30 тыс. рублей, и увеличена максимальная сумма кредитования до 1,5 млн (ранее 500 тыс.) рублей на срок от шести месяцев до семи лет. Процентная ставка устанавливается в диапазоне от 9,9% до 11,9% годовых и зависит от категории заемщика, срока и суммы финансирования. При отказе от личного страхования ставка увеличивается на 4,5—5 п. п.

По кредитам без обеспечения для прочих заемщиков и бюджетников финансирование доступно от 30 тыс. до 3 млн рублей на срок от шести месяцев до семи лет. Процентная ставка зависит от категории заемщика, суммы и срока финансирования — диапазон варьируется от 9,9% до 15,9% годовых с учетом личного страхования, в случае отказа надбавка составит 4,5 п. п.

«При подаче заявки через интернет-банк, мобильный банк или официальный сайт банка до 1 февраля 2020 года (включительно) действует льготная ставка, конкретный размер скидки от базового значения зависит от категории заемщика», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.

Продлена акция «Хорошая история» до 1 февраля 2020 года. В рамках программы можно получить от 30 тыс. до 3 млн рублей на срок от шести месяцев до семи лет по ставке от 9,9% до 12,9% в зависимости от желаемой суммы финансирования при условии личного страхования (плюс 4,5 п. п. в случае отказа). Воспользоваться предложением смогут только заемщики с положительной кредитной историей.