Россельхозбанк в рамках акции «Мечты сбываются» снижает ставки по ипотеке, говорится в сообщении кредитной организации. Теперь заемщики могут оформить ипотечный кредит на покупку квартиры (включая таунхаусы и обособленные части жилого дома с земельным участком) по ставке от 8,9% годовых.

Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей.



Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 20% собственных средств от стоимости недвижимости. Комиссии по кредитам отсутствуют. Срок кредитования — до 30 лет. Ипотечная ставка 8,9% годовых действует при приобретении объекта недвижимости на первичном рынке у ключевого партнера банка при сумме кредита от 3 млн рублей.

Акция «Мечты сбываются» действует до 1 октября 2019 года включительно.