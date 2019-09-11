Связь-Банк запустил программу повышенного кешбэка от торговых точек — партнеров для держателей карт банка, говорится в сообщении кредитной организации.

Программа «Кешбэк-сервис по картам Связь-Банка» предусматривает возврат процентов с покупки до 10% от Связь-Банка и до 30% от торговых точек — партнеров.

Кешбэк начисляется на карты владельцев дебетовых карт Ultracard, кредитных карт с кешбэком и участников программы лояльности «Ультракард» Связь-Банка. Он распространяется как на новые, так и на действующие карты.