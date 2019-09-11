В мобильном приложении и web-версии «Почта Банк Онлайн» появилась возможность приобрести облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н), следует из релиза Почта Банка.

Финучреждение стало одним из уполномоченных агентов Минфина РФ по продаже этих ценных бумаг, очередной выпуск которых был размещен 2 сентября.

«Все операции с облигациями в мобильном и интернет-приложении осуществляются дистанционно, без посещения отделения. Функционал был разработан на основе технологии API по открытию и регистрации брокерского счета онлайн. Все документы формируются в электронном виде и подписываются клиентом простой электронной подписью, что гарантирует безопасность и существенно экономит время», — отмечается в сообщении.

Срок размещения ценных бумаг — со 2 сентября 2019 года по 25 февраля 2020 года, срок погашения — 31 августа 2022 года. Купонная ставка по облигациям установлена на уровнях: 6,5% годовых — по первому купону, 7% — по второму, 7,05% — по третьему, 7,1% — по четвертому, 7,25% — по пятому, 7,35% годовых — по шестому. По четвертому выпуску ОФЗ-н снижен минимальный размер приобретения бумаг с 30 тыс. до 10 тыс. рублей.