Банк «Русский Стандарт» обновил карты премиальной линейки Imperia, говорится в сообщении кредитной организации.

Дебетовые карты Imperia World Elite и Imperia Infinite дополнены обновленной мультивалютной технологией для конвертации средств в валюте и распределения между счетами.

Также стало возможным беспроцентное снятие наличных в АТМ сторонних банков. Плата за годовое обслуживание отменяется при поддержании совокупного остатка в банке от 15 млн рублей (или эквивалента в валюте).

На приобретение пакетов услуг Premium и Private, кредитных карт Imperia и American Express Centurion line для держателей мультивалютных карт предлагается скидка 50%.

Также изменился дизайн карт Imperia: на оборотную сторону добавлено обозначение Lounge Key, карты стали бесконтактными.