При заключении договора потребительского кредита, обязательства по которому обеспечены ипотекой, наиболее значимые условия договора, требующие согласования с заемщиком, будут изложены в форме таблицы, говорится в сообщении на сайте Банка России. Такой подход способствует наиболее эффективному информированию потребителя, а следовательно, более обдуманной оценке им своих рисков при принятии решения о получении кредита и более ответственному отношению к выполнению обязательств.

«К условиям, которые должны быть изложены в табличной форме, в частности, относится информация о сумме кредита (займа), сроках его возврата, процентной ставке, способах выплат по договору, включая бесплатный способ, а также сведения об услугах, оказываемых кредитором за отдельную плату, и о том, может ли кредитор уступить права требования по договору третьим лицам», — поясняется в сообщении.

Планируется, что действие нормативного акта будет распространяться на все организации, осуществляющие деятельность по предоставлению ипотечных потребительских кредитов и займов гражданам.