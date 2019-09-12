ВТБ намерен изменить с 1 октября 2019 года условия программы лояльности, отменив кешбэк по тратам за границей и установив срок жизни бонусов, сообщает РБК . Это связано с изменением в Европе комиссий по операциям с картами Visa и Mastercard. Решение касается всей линейки карт ВТБ.

Также бессрочные бонусы теперь будут сгорать спустя год после их начисления. В октябре пропадут неиспользованные бонусы ВТБ, которые были начислены по операциям в сентябре 2018 года и раньше. Вводится и дополнительное условие: если в течение шести месяцев подряд по картам ВТБ не будет проводиться трансакций или будут отсутствовать операции по бонусному счету, бонусы сгорят в полном объеме вне зависимости от того, прошло ли 12 месяцев с момента их зачисления.

В сообщении ВТБ для клиентов говорится, что «по трансграничным операциям (операциям по картам за границей) независимо от страны совершения покупки прекратят начисляться бонусы лояльности». При этом для оплаты покупок в интернет-магазинах и приложениях кешбэк будет сохранен.

Другие крупные российские банки пока не отменяют кешбэк по трансграничным операциям из-за снижения комиссий в Европе.

По словам экспертов, в общем объеме трат россиян по картам покупки за рубежом незначительны, поэтому банки не вкладывают большие средства на начисление кешбэка по таким операциям. Массовые клиенты при выборе банка обычно не обращают внимания на условия использования карты за границей, а клиенты, для которых это важно, смогут в России продолжать пользоваться картами ВТБ, а для платежей за рубежом — завести карту банка-конкурента.