Почта Банк представил тарифы по дебетовым картам «Марки Премиум» и «Марки Максимум» в категории Visa Platinum.

Плата за обслуживание карты «Марки Премиум» составляет 3 тыс. рублей в месяц. Первый месяц обслуживания — бесплатно, далее — при выполнении одного из условий: при обеспечении ежедневного остатка на счете более 300 тыс. рублей и покупок на сумму не менее 100 тыс. рублей в течение расчетного периода или при отсутствии расходных трансакций в течение расчетного периода.

Плата за обслуживание карты «Марки Максимум» составляет 5 тыс. рублей в месяц. Первый месяц обслуживания — бесплатно, далее — при выполнении одного из условий: при обеспечении ежедневного остатка на счете более 1 млн рублей и покупок на сумму не менее 150 тыс. рублей в течение расчетного периода или при отсутствии расходных трансакций в течение расчетного периода.

Срок действия карт — пять лет.

К карте может быть подключена одна из бонусных программ по выбору клиента: «S7 Priority», «Выручай-карта», «Клуб Перекресток», «М.Бонус», «МТС Сashback», «Ростелеком Бонус», «Клуб 36,6», «Горздрав», «ЦУМ Дисконт» и «АльфаБаллы» — программа лояльности от «АльфаСтрахования». Накопление бонусных единиц и их списание происходят в соответствии с условиями выбранной программы лояльности.

Снятие наличных в банкоматах и ПВН Почта Банка и банков-партнеров бесплатное, а в банкоматах и ПВН других кредитных организаций комиссия составляет 1% от суммы, минимум 100 рублей.

«Программу лояльности можно менять не чаще одного раза в месяц», — отмечает эксперт по банковским картам Банки.ру Елена Хвостова.