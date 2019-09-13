Нефтепромбанк снизил ставки по рублевым вкладам.

Депозит «КАПИТАЛьный+» открывается под 5,5—7,3% (ранее — под 5,5—7,6%), «ГАРАНТированный+» — под 5—6,95% (прежде — под 5—7,3%), а «ПРОЦЕНТный+» — под 5,25—7% годовых (вместо 5,25—7,35%).

Минимальная сумма вкладов — 30 тыс. рублей. Срок — 31, 91, 181, 367 и 730 дней.

Проценты по «КАПИТАЛьному+» выплачиваются в конце срока, по «ГАРАНТированному+» — ежемесячно или ежемесячно капитализируются, а по «ПРОЦЕНТному+» — ежемесячно.

Депозит «АКТИВный+» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) привлекается под 6,55% годовых (вместо 6,95%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Пополнять можно вклад «АКТИВный+».