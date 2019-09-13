КС Банк снизил ставки по потребительским кредитам.

Кредит «Подарок» теперь возможно оформить по ставке 11,9% (ранее 12,9%) годовых, сумма финансирования — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей на срок от трех месяцев до одного года. Обеспечение не требуется, но понадобится подтверждение основного источника дохода.

Кредит «Доверие» оформляется на сумму от 30 тыс. до 500 тыс. рублей на срок от пяти до шести лет по ставке 14,5% (ранее 14,5—15%) годовых. Обеспечение не требуется.

Кредит «Пенсионный» дает возможность получить от 30 тыс. до 250 тыс. рублей на срок от шести месяцев до пяти лет по ставке 14,5% (ранее 16%) годовых. Обеспечение не требуется.

Кредит «Комфорт плюс» доступен для граждан РФ, зарегистрированных и постоянно проживающих на территории Республики Мордовии, Пензенской и Самарской областей, являющихся сотрудниками государственных и муниципальных органов власти и управления, контроля и надзора, судебной власти, органов местного самоуправления либо сотрудниками градообразующих предприятий агропромышленного комплекса Республики Мордовии. Сумма финансирования — от 30 тыс. до 4 млн рублей на срок от шести месяцев до пяти лет. Процентная ставка зависит от категории и места работы заемщика: 12% годовых устанавливается для сотрудников организаций, связанных с производством электроэнергии; 13% годовых — для сотрудников ФСБ и градообразующих предприятий агропромышленного комплекса Республики Мордовии; 13,5% годовых — для сотрудников нефтяной, газовой промышленности; 14% годовых — для сотрудников организаций, связанных с производством радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления, а также для сотрудников, связанных с производством соленого, вареного, запеченного, копченого, вяленого и прочего мяса. Программа требует предоставления обеспечения в виде поручительства на кредит свыше 500 тыс. рублей.

«Основным плюсом всех программ является отсутствие страхования, и снижение ставок с таким условием выглядит очень привлекательно», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.